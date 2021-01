Chinese kunstenaar kopieert nijntje bijna een-op-een en opent tentoonstelling: ‘Dit gaat ons echt te ver’

Deze Utrechters strekken na 20.00 uur nog even de benen (nu het nog kan)

19 januari Na een dag binnenwerken na het eten de benen strekken, een rondje hardlopen, boodschappen doen of bij iemand op bezoek, zit er als de avondklok door het kabinet wordt ingevoerd na 20.00 uur niet meer in. Deze Utrechters nemen het er nog even van, nu het nog kan.