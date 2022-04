‘Circus’ El Qatarijne maakt het erg bont met teveel kleuren en smaken, maar verrassend is het wel

Straf vergis­moord op Hakim Changachi in Overvecht valt lager uit: ‘Geweten­loos, niet te bevatten’

Ferrel T. (35) is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 21 jaar. Hij is volgens het gerechtshof één van de twee schutters geweest die in januari 2017 in Utrecht Overvecht Hakim Changachi (31) liquideerde.

13:55