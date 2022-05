Clarinda belt direct 112 als haar ex met mes voor haar staat, maar dan steekt hij haar midden op straat dood

poll Krijgen we ze, of krijgen we ze niet? 5 vragen over de elektri­sche step in Utrecht

Later dit jaar moet duidelijk worden of Utrecht - net als menig Europese stad - óók elektrische deelstepjes krijgt. Vanaf 2023 verandert de wetgeving rondom de in het buitenland populaire vervoersmiddel. In Nederland lijkt het enthousiasme tot dusver gematigd. 5 vragen over de deelstep.

12 mei