Cliënten van Abrona leren - ondanks beperking - dichten: ‘Zo ontroerend’

,,Het was zo ontroerend,” vertelt Mary enthousiast over de workshop. ,,Er was zo’n positieve sfeer. Het thema was ‘thuis’. Ik had er een schrijfopdracht omheen gemaakt met associatie-oefeningen. Ze deden heel enthousiast mee. Edo had zich zo vol op het dichten gestort, dat hij erna op de bank in slaap was gevallen. Ook zo leuk waren twee vrouwen die elkaar gedichten voorlazen en daarbij zeiden: ‘Dat is echt iets voor jou’, waarop de andere reageerde: ‘Ja, je kent me ook zo goed!’”