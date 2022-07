Coalitie Lopik wil jaarlijkse dorpsgesprekken: ‘Er is meer dan genoeg om over te praten‘

UPDATE Boeren blokkeren distribu­tie­cen­tra in Nieuwegein en Utrecht, ook acties op snelwegen aangekon­digd

Op meerdere plekken in regio Utrecht voeren boeren actie. Het distributiecentrum van Jumbo in Nieuwegein is geblokkeerd door boeren op trekkers. In Nijkerk blokkeerden boeren vannacht al de distributiecentra van Bonisupermarkten. Bij het distributiecentrum van Albert Heijn aan de Kanaaldijk in Utrecht wordt ook geprotesteerd. Daarnaast zijn er boeren op de snelweg A12 bij Bunnik gesignaleerd.

4 juli