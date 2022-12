COC Midden-Nederland luidt nieuwe jaar in met bijeenkomst voor vijftigplussers: ‘Kwetsbare groep’

Om het nieuwe jaar goed in te luiden organiseert belangenorganisatie COC Midden Nederland 8 januari een speciale activiteit voor vijftigplussers in de lhbtiq+ gemeenschap in Utrecht. Want ondanks dat er in het kader van inclusiviteit en diversiteit al veel vooruitgang is geboekt in die leeftijdsgroep, kan het nog altijd beter, legt Laura van Nieuwenhuijze, voorzitter COC Midden-Nederland, uit.

Je noemt het zelf een ‘spectaculaire opening van het nieuwe jaar’. Hoe ziet dat eruit?

,,Klopt, we willen het jaar goed beginnen en dat doen we samen met dragqueen Dolly Bellefleur die een inhoudelijk en mooi optreden zal geven. We hebben de afgelopen tijd heel hard gewerkt om meer inclusiviteit en diversiteit te creëren in onze Vijftig Tinten Kleur Regenbooggroep voor vijftigplussers. We willen terugblikken op wat we al hebben bereikt en vooruitkijken naar wat we nog meer kunnen doen, want er is nog genoeg werk aan de winkel.”

Lees ook Play PREMIUM Na twee jaar zónder Canal Pride vieren duizenden toeschouwers het regenboogfeest in Utrecht

Waarom is het belangrijk dat jullie juist in deze leeftijdscategorie hier aandacht aan besteden?

Volledig scherm Laura van Nieuwenhuijze, voorzitter COC Midden-Nederland © Eigen foto ,,Deze groep mensen heeft tientallen jaren terug veel werk verricht zodat mensen uit de gemeenschap nu zichzelf kunnen en mogen zijn. Maar dat betekent niet dat zijzelf niet kwetsbaar zijn, zij zijn misschien zelfs wel de meest kwetsbare groep in onze gemeenschap. Bij ouder worden komt vaak helaas ook eenzaamheid kijken. Het kan voor mensen in de regenbooggemeenschap soms lastig zijn contacten te leggen en wij willen ze zo helpen aansluiting te vinden.”

Je vertelde net dat jullie terug gaan blikken op dingen die jullie al hebben bereikt, zou je een voorbeeld kunnen geven?

,,We hebben in de afgelopen tijd meer vrouwen in de groep erbij gekregen. Dat klinkt misschien suf, maar diversiteit en inclusiviteit betekent samenwerken met iedereen. Dus niet alleen de homomannen met elkaar en de lesbische vrouwen met elkaar, wat je nog veel tegenkomt. Ook hebben we meer oude transgenders in beeld, waardoor we meer weten over hun behoeften en wensen.”

Wat zouden jullie in 2023 nog graag willen bereiken?

,,We willen nog meer naar de mensen toekomen. Nu we bijvoorbeeld transgender personen beter in beeld hebben kunnen we gerichter met hen in gesprek en activiteiten voor ze organiseren. Ook willen we onze focus richten op onder andere gemeentes, zorginstellingen en sportclubs. Zij moeten aangespoord worden om meer divers en inclusief te zijn.”

De regenbooggroep komt zondag 8 januari samen vanaf 15.00 uur in de Silo, Herenstraat 34 in Utrecht.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.