Cock (83) vergeet alles: ‘Als mijn hoofd net zo sterk zou zijn als mijn armen en benen...’

COLUMN ‘Het koor vol andermans voetstap­pen en andermans gehijg sleepte me door de Zomeravond­cup heen’

Ik voelde me alleen want ik kende niemand bij de start van de Zomeravondcup van atletiekvereniging Hellas. Het is toch ook eigenlijk best gek, dacht ik, dat we hier met z’n allen bij elkaar komen voor iets wat we ook thuis, op een zelfgekozen tijdstip en plek, zouden kunnen doen. Maar toch drommen we hier samen.

