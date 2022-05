Computer vliegt in brand, rookpluim uit dakraam van Houtense woning

Nergens in Europa vind je een Pokémonwin­kel zoals deze: klanten komen uit hele wereld naar Utrecht

Het succes van de Pokémonwinkel in Utrecht kent geen grenzen. Vrijdag gaan in een hypermodern, splinternieuw onderkomen de ongekend populaire kaarten, ter waarde van soms wel honderden euro’s, over de toonbank. En daar profiteren ondernemers in winkelcentrum Overvecht graag van mee.

29 april