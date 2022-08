Concetta (70) komt met een tas vol de kringloopwinkel uitgelopen, maar ze heeft niet gevonden wat ze zocht

UPDATE Grote brand in schuur Lopik onder controle

In een schuur aan de Lopikerweg in Lopik heeft zaterdagavond een grote brand gewoed. De brandweer rukte massaal uit, omwonenden werden verzocht om ramen en deuren gesloten te houden vanwege de enorme rookontwikkeling bij de brand. Kort na elf uur 's avonds was de brand onder controle, meldde de Veiligheidsregio Utrecht (VrU).

14 augustus