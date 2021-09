Conducteur (44) uit Veenendaal mishandeld in de trein door reiziger die vervoersbewijs niet wil laten zien

Dat de kades bij de Munt zijn gemaaid is niet erg, wel de enorm lompe manier waarop: ‘Desastreus’

25 september Utrechter Maurice Jurg (49) zaaide (deels) van eigen geld een strook grond in bij het Muntgebouw aan de Leidseweg. Hij was niet blij toen hij deze week zag hoe in opdracht van Rijkswaterstaat zijn tuintje was gemaaid. ,,Het wordt tijd voor een beheersplan.’’