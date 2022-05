Containers van bewoners in Nieuwegein worden continu gebruikt als dumpplek: ‘Het verpaupert hier!’

Ze zijn het zat, de bewoners van de flat aan de Bergwal in Nieuwegein. De ondergrondse containers voor hun woningen worden zeker twee keer in de maand gebruikt als dumpplek voor afval. Poepluiers, laminaat, verf, kleding, je kunt het zo gek niet bedenken of het wordt daar neergegooid.

,,Het is echt een troep”, steekt Wiep Fonk (68) van wal. Hij woont om de hoek van de flat en loopt hier iedere ochtend langs met de hond. Zo ook deze maandagochtend. Zoals wel vaker maakt hij een foto van de grote stapel afval. ,,Het verpaupert hier.”

Geen doen hier

Rond het middaguur is het afval dan eindelijk opgehaald. Alleen de emmers met verf - chemisch afval -, wat babysokjes, een aantal winkelkarretjes en kleine troepjes zoals karton liggen er nog. Maar de grote spullen, zoals meubilair, laminaat, vieze poepluiers en zelfs een matras zijn weg.

Maar nooit voor lang, zegt Fonk. Al jaren is het hier raak. Niet alleen met het dumpen van afval, maar ook om te dealen en lachgas te gebruiken. De buurtbewoner vindt dat de gemeente haar best doet; regelmatig ziet hij boa’s afvalzakken in de prullenbakken proppen. ,,Ik sprak ook een vuilnisman, die zei dat het hier geen doen is voor hem. Hij moet eerst al het vuil van de bakken afscheppen voordat hij die kan legen.”

Quote Als ik ’s ochtends vroeg wakker word, is het er ineens Brenda (34)

Brenda (34) woont in de Mitros-flat aan de Bergwal. Zij stoort zich al tijden aan de ophoping van vuil voor haar huis. ,,Er ligt hier van alles, van grofvuil tot elektrische apparatuur, hout, afvalzakken, poepluiers.”

Ze vindt het een rotgezicht en vies, maar het trekt ook beesten aan. Zo kampte de flat onlangs met een muizenplaag, die ging tot wel vier verdiepingen hoog. Daarnaast is zíj vaak de dupe van de volle containers. Zo heeft ze nu een volle zak in haar flat staan, omdat ze vanochtend niet bij de containers kon. Dat vindt ze heel irritant, maar het komt volgens haar zeker twee keer per maand voor. ,,Als ik ’s ochtends vroeg wakker word, is het er ineens.”

Vervelend

Ook heel vervelend: de containers staan midden op een parkeerplaats. Wanneer Brenda haar auto hier parkeert, heeft ze soms ineens spullen tegen haar wagen staan. ,,Ik moet dat echt in de gaten houden. Daarom zet ik ’m al maanden niet meer naast de containers.”

Afgelopen week was het wel heel extreem, zegt ze. Daarom belde ze Mitros om het hen te melden. Het vuil lag er woensdag al en werd pas maandagochtend opgehaald. Mitros is bekend met het probleem, zegt woordvoerder Jolande Uringa. ,,We zijn hier al een tijdje ingedoken: wie doet dit en waarom? Onze aanname is dat het niet van de bewoners komt. Zij geven namelijk aan dat er busjes langsrijden waar spullen uit worden gegooid.”

Het vuil op 23 mei 2022 © Wiep Fonk

Los het maar op

Mitros heeft de gemeente Nieuwegein gevraagd om camera’s, maar zo ver is het volgens Uringa nog niet. ,,Camera’s kunnen niet alleen vastleggen wie het doet, maar kan het gedrag ook afschrikken.” Volgens de woningcoöperatie kijkt de gemeente vooral naar hen. ,,‘Los het maar op’, maar als het niet de bewoners zijn dan houdt onze verantwoordelijkheid wel op.”

Ook de gemeente weet van de problematiek, zegt een woordvoerder. ,,Het dumpen van afval is een landelijk probleem waar we in Nieuwegein ook mee te maken hebben. Onze boa’s monitoren vrijwel dagelijks onder meer de Bergwal. Als zij huisvuilzakken aantreffen naast de container dan proberen zij dit zo snel mogelijk op te ruimen; afval trekt namelijk aan.”

De boa’s hebben toegang tot de zijkant van de ondergrondse container en als het enigszins kan, proberen zij het huisvuil in de prullenbak te gooien. ,,Daarmee proberen we het straatbeeld zoveel mogelijk op orde te houden. Met afgedankt meubilair lukt dat helaas niet, dan wordt het RMN ingeschakeld om het op te halen.”

