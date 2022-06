Cool! In dit winkelcentrum in Utrecht kun je straks E-karten

In het gedeelte van winkelcentrum The Wall in Utrecht dat al sinds de oplevering in 2009 leeg staat, opent aan het einde van dit jaar een E-kartbaan: de karts rijden hun rondjes niet op benzine maar op elektriciteit.

Het van oorsprong Britse bedrijf TeamSport Karting opent hiermee zijn eerste vestiging in Nederland. Onlangs opende het op het Europese vasteland zijn eerste E-kartbaan in het Duitse Mönchengladbach.

Woordvoerder Dolf Mook van het 800 meter lange winkelcentrum aan de A2 bij Leidsche Rijn spreekt van een ‘next level’ kartbaan. ,,Met een hippe uitstraling en toegankelijk voor een bredere doelgroep dan alleen de ‘hardcore’ racewagens. E-karts hebben, vanuit stilstand, direct veel vermogen maar zijn extra veilig, omdat het vermogen centraal en op afstand teruggebracht maar ook opgevoerd kan worden als dat noodzakelijk blijkt.‘’'

Quote Wij gaan ervanuit dat deze vestiging een populair decor wordt voor verjaardag­feest­jes en familie-uitstapjes Dolf Mook

,,E-karts zijn vanwege dat centraal te regelen vermogen geschikt voor jongeren en families met kleinere kinderen. Wij gaan ervanuit dat deze vestiging een populair decor wordt voor verjaardagfeestjes en familie-uitstapjes. Zeker nu de Formule 1-successen van Max Verstappen karting nog populairder hebben gemaakt dan het al was.’’

Naast de kartbaan is er nog een nieuwkomer in The Wall: Wetronic, een specialist in modelbouw die zich richt op liefhebbers in heel Europa. Behalve elkaar ontmoeten kunnen ze ook hun modellen uitproberen. Daarvoor liggen er straks drie banen: een racebaan, een vrachtwagenbaan en een off road-baan. De opening is medio november.

Mijlpaal

Met deze nieuwkomers is The Wall straks voor 90 procent gevuld. De eigenaren verwachten dat aan het eind van 2022 alle vierkante meters verhuurd zullen zijn. Dat zou een bijzondere mijlpaal zijn voor The Wall, dat sinds de oplevering in 2009 veel leegstand en financiële problemen kende.

De huidige eigenaren namen het gebouw in 2018 over. In The Wall is ook al het F1 Racing Centre Utrecht gevestigd, naast onder meer de Mediamarkt, Amac, BCC en Decathlon, plus verschillende horeca-vestigingen waaronder een McDonalds.

Bekijk hieronder onze best bekeken video’s!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.