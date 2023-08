Cor (63) van Banketbakkerij Tamminga en Verweij: 'We hebben Hoog Catharijne met pijn in ons hart verlaten'

indebuurt.nlJarenlang gloeiden de ovens van Banketbakkerij Tamminga en Verweij in het hart van Utrecht. De ambachtelijke zaak vertrok in 2022, na 35 jaar, uit de stad. Afgelopen juli sloot de bakkerij definitief de deuren. We spreken eigenaar Cor IJkelenstam (63) over dit bitterzoete besluit en over de warme herinneringen aan zijn tijd in Utrecht.