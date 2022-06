Corona is de Rolling Stones onder de virussen: ‘Als je er vanaf denkt te zijn verschijnt het opnieuw ten tonele’

Er sijpelt een licht paniekgevoel door die woorden. Terecht, natuurlijk, want om de Stones te parafraseren: time is bepaald not on their side. Steeds als de OmroepMax onder de rockbands Nederland aandoet fluistert er wel iemand dat dit vermoedelijk de laatste keer is, maar met de dood van Charlie Watts, vorig jaar, komt het einde nu echt in zicht. En op basis van de beelden uit de Arena moet je concluderen dat het voor veel fans al niet anders is.