Coronahonden zijn niet gewend aan bezoek én baasjes zeiden nooit ‘nee’: dat zorgt nu voor problemen

Erevoorzit­ter Rens (84) moest in de bosjes naar zijn eigen club kijken: ‘Dat was best confronte­rend’

26 juni Een paar keer per week stonden Joop (89) en Rens (84) in de struiken achter het hek naar de trainingen te kijken van hun club FC De Bilt. Het gesloten hek van sportpark Weltevreden, tijdens de coronacrisis, voelde als een straf. ,,Dit is onze tweede huiskamer, hier speelt ons leven zich af. Man, wat hebben we dit gemist.”