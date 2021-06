Coronapups zijn nu (slecht opgevoede) coronapubers, therapeuten slaan alarm: ‘Wij zetten ons schrap’

Brandweer­man bouwt storm die over Leersum trok na met Lego: ‘Dit gebeurt niet elke dag’

25 juni De valwind die in Leersum vrijdagavond een groot spoor van vernieling aanrichtte, is in Lego vereeuwigd. Brandweerman Evert de Graaf uit Houten bouwde in vier uur tijd de schade na. Mét omgevallen bomen, beschadigde woningen en brandweerlieden.