Corrie en Riet zijn de harde kern van de Sterrenwijk: ‘Je wil niet achter de geraniums zitten’

Gecrashte autokra­kers scheurden met 180 kilometer per uur over snelweg, drie mannen aangehou­den

Autokrakers waren het, die donderdagavond in een parkeergarage in Veenendaal probeerden in te breken en op de vlucht sloegen. Totdat het op de A12 bij Maarn, achtervolgd door politie, misging. Een fors verkeersongeluk ontstond en de volledige A12 werd afgesloten. De klapper is reden voor uitgebreid politieonderzoek.