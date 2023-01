Croquetten Boutique in Utrecht stopt ermee (maar nu nog niet): ‘We blijven voorlopig nog even open’

De Croquetten Boutique in de Bakkerstraat sluit op enige termijn haar deuren. Eigenaren Désirée Stroes en Brian Steevens hebben besloten om met de zaak te stoppen. ,,Maar lieve klanten, wees gerust! We zijn nog niet weg. Eerst moet zich een nieuwe ondernemer voor de locatie melden.”

Het kwam als donderslag bij heldere hemel vrijdag. Het bericht dat het Utrechtse krokettenwinkeltje in de Bakkerstraat zou stoppen, maar eigenaar Désirée Stroes brengt de gemoederen wat tot bedaren. ,,Wij blijven voorlopig nog wel even open, maar omdat we de zaak ter overname bij een makelaar hebben staan, vonden we het wel zo eerlijk om het de klanten te vertellen.”

Want de klanten, die gaat de eigenaresse van de Utrechtse krokettenspeciaalzaak het meest missen. ,,Ja, die maken het zo’n feestje. Vijf jaar lang zijn ze trouw bij ons langsgekomen.”

Razend populair

In die vijf jaar maakten de twee het nodige mee. Wat Stroes het meest bij blijft? ,,Toch de kroketletter.’’ De letter, helemaal gemaakt van kroket, werd eind 2019 razend populair. ,,Het stond rijen dik voor de deur en we zijn in bijna alle landelijke televisieprogramma’s geweest. We wisten bij god niet wat er gebeurde’’, lacht de onderneemster.

Quote We hebben recent een dochter gekregen. En dat heeft wel wat dingen veranderd bij ons Désirée Stroes

De vraag rest waarom de twee dan na vijf fijne jaren stoppen. ,,We hebben recent een dochter gekregen’’, vertelt Stroes. ,,En dat heeft wel wat dingen veranderd bij ons. Het is bijvoorbeeld wel leuk om een keer zeven dagen in de week te werken in plaats van acht.’’

Ook de tapasbar Sevilla in de Korte Jansstraat waarmee de twee ondernemers recentelijk zijn gestart, was een reden voor het besluit om te stoppen met de Croquetten Boutique.

Krokettenfans kunnen opgelucht ademhalen

Maar de zaak in de Bakkerstraat blijft voorlopig nog even open. ,,Wie weet duurt het nog anderhalf jaar, of twee jaar. We hebben zeker geen haast’’, laat de eigenaresse weten.

