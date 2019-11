Culemborg Blues verkozen tot beste bluesfestival in Europa

Duikplank en glijbaan weg, maar toch trekt nieuw zwembad Bilthoven kwart meer bezoekers dan oude

10:53 Het nieuwe zwembad in Bilthoven heeft in de eerste maanden na opening een kwart meer bezoekers getrokken dan het oude bad in dezelfde periode het jaar daarvoor. De bezoekersaantallen variëren tussen de 1000 en 1230 bezoekers per week. Verantwoordelijk wethouder Madeleine Bakker (CDA) is verheugd met deze cijfers.