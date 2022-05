Culemborg krijgt voor het eerst Kindermuseumnacht

Na de grootse, muzikale opening kunnen de kinderen in het museum op wolvenjacht, op zoek naar muziekinstrumenten. De kat als klarinet, de eend als hobo en de hoorn als dreigende wolf.



In het museum worden ook muziekinstrumenten geknutseld en maskers versierd. In de Weeshuistuin worden volle maan-pannenkoeken gebakken. In het museumatelier kan verder worden gewerkt aan het masker. Het mooiste sprookjesfiguur wint een prijs.



De museumnacht begint om 16.00 uur (dus ook leuk voor de kleintjes) en eindigt voor de grote kinderen om 22.00 uur, na de kinderdisco. Het concert is gratis. Toegang tot de Kindermuseumnacht bedraagt 7,50 euro. De maskers zijn vanaf 1 juni te vinden bij Plus supermarkt Giel Smits, Boekhandel Tomey, De Familiefabriek, Coco Kidswear, Bloemenhuis Terweijde, Beijer Schoenen en Culemborgs Bakhuis.



Kaarten: www.weeshuismuseum.nl/kindermuseumnacht