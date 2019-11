Culemborger schreef boek over Bob Dylan: ‘Over hem heeft iedereen wel een mening’

Jim van der Zee, winnaar van The Voice of Holland in 2018, is met zijn 24 jaar de jongste die werd geïnterviewd, de 75-jarige cabaretier en zanger Freek de Jonge de oudste. En van alle personen die Smilde sprak, is Ernst Jansz (71) met voorsprong de grootste Dylan-adept. De muzikant en singer-songwriter, oprichter van Doe Maar, vertelt: ,,Ergens in 1965 al zaten mijn goede vriend Huib Schreurs en ik op zijn kamertje naar Bob Dylan te luisteren. In ieder geval naar The Freewheelin’ Bob Dylan. Toen in 1966 het album Blonde on Blonde uitkwam, waren we daar helemaal gek van. Bij die dubbelelpee sloeg het echt genadeloos toe. We dachten: hoe kan iemand zulke mooie nummers schrijven als I Want You, Sad-Eyed Lady of the Lowlands en Just Like a Woman? In welke volgorde ik al die andere platen heb gekocht, weet ik niet meer, maar de ene vond ik nog indrukwekkender en prachtiger dan de andere.’