Culemborgers in actie voor asielkinderen uit Oekraïne: ‘Opeens waren ze er niet meer’

Deftige stoelen in Viaans stembureau Brederodes

20 november In de kantine van voetbalvereniging Brederodes in Vianen zet Jan Steehouwer vanmiddag de grijze stemkliko op zijn plek en controleert of de verlichting het doet in de drie stemhokjes. Vrouw Ria slijpt snel nog even een rood potlood dat er wel erg stomp uitziet. Alles wordt in gereedheid gebracht voor de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag.