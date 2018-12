Culemborgse burgemeester deed ultiem verzoek aan staatssecretaris om Maksim en Denis niet uit te zetten

Wat gebeurt er dit weekend in Utrecht?

8:01 De koning is zaterdag in Utrecht. Willem-Alexander is vanaf 10.30 uur in het Centraal Museum, waar hij de opening verricht van Utrecht, Caravaggio en Europa. Dit is de nieuwe tentoonstelling die onder andere het werk toont van de Utrechtse ‘caravaggisten’ Hendrick ter Brugghen, Dirck van Baburen en Gerard van Honthorst. Zij vormden in de zeventiende eeuw een inspiratiebron voor schilders als Rembrandt, Vermeer en Hals.