Cultuurondernemer en kunstenaar Robin Nimanong krijgt vijfde Anne Faber Stipendium

column Een roedel punkjes in Tivoli in het gareel houden, daar wist ‘icoon’ Ine wel raad mee

De laatste keer dat ik in een knokpartijtje verzeild raakte, moet ergens halverwege de jaren 80 zijn geweest. Veel had het niet om het lijf. Wat duw- en trekwerk, een paar slecht gemikte vuistslagen over en weer. Dat was het wel. Er vloeide geen bloed, er waren geen kwetsuren, ik hield er zelfs geen blauwe plek aan over. Mijn tegenstander evenmin, vermoed ik, want ik geloof niet dat ik hem heb geraakt.

1 september