Cupp opent tweede zaak in Utrecht: ‘Er zijn ook plannen voor een avondkaart’

Het concept van de nieuwe Cupp vestiging is wat uitgebreider dan de eerste. De koffiebar ligt namelijk aan het water en heeft een terras. “Omdat we een terras hebben, zijn we bezig met een borrelkaart. Vanaf oktober willen we ook een kleine avondkaart introduceren. We gaan hiervoor kijken met welke lokale partijen we kunnen samenwerken, aangezien we zelf geen chef-kok zijn”, vertelt Peter.

Elke keer weer andere smaken laten proeven. Dat is waar het Peter om draait. “De vaste huiskoffie wisselt om de drie maanden. Daaromheen wisselen we wekelijks van verschillende koffie.” Koffie blijft het belangrijkste, maar bij een borrel horen ook lekkere biertjes. En deze worden zorgvuldig uitgezocht. Peter: “We hebben straks een stuk of vijftien verschillende biertjes, die je niet op elke hoek van de straat vindt.”

Workshops en trainingen

“De combinatie van het hebben van een bar en daarbij workshops geven, dat is wat ik voor ogen had. Ik vind het heel tof dat we dat nu kunnen laten zien.” De workshops en trainingen die op de Battutalaan gegeven worden, verhuizen mee naar de nieuwe locatie. “Als dat hier goed loopt, dan gaan we dit wellicht ook op een andere plek in Nederland doen, maar eerst focussen we ons op deze uitbreiding.”

Workshops en trainingen bij Cupp.

Terras aan het kanaal

Op 1 september opent de nieuwe vestiging op kanaalweg 59. Peter vertelt: “We zijn in de afrondende fase van de verbouwing, dus ik ga ervan uit dat het gaat lukken.” Het koffietentje ligt aan een klein haventje dat voor het Merwedeproject is uitgegraven.

“In het begin zijn we vijf dagen per week geopend. Op 1 oktober gaan we de zaak officieel openen en ons doel is dat we vanaf dan zeven dagen per week geopend zijn.”

Illustratie van de nieuwe koffiezaak.

Cupp?

Bij Cupp kom je voor een goede kop koffie, maar ook voor een ontbijtje, smoothie of voor lunch. “Cupp komt van cuppen: koffie proeven. Ik wil mensen hier graag kennis laten maken met verschillende soorten koffie. Probeer eens wat nieuws!”