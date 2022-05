Cybercriminaliteit in Utrecht met 14,8 procent gestegen

Het aantal gevallen van cybercriminaliteit in Utrecht is ten op zichte van vorig jaar met ruim 14 procent toegenomen. Dit blijkt uit onderzoek van VPNGids op basis van de meest recente politiecijfers. Opmerkelijk is de stijging wel, want landelijk is het met ruim 14 procent gedaald.

In de eerste drie maanden van dit jaar werden er in Utrecht 368 meldingen van cybercrimes, zoals WhatsApp-fraude of phishing, geregistreerd bij de politie. Vorig jaar meldden nog 322 Utrechters een digitaal misdrijf, terwijl zo’n misdrijf in 2019 nog slechts 83 keer voor kwam.

Utrechtse stijging is opmerkelijk

Utrecht is één van de weinige provincies die te maken heeft met een stijging. Alleen Zeeland en Flevoland hebben te maken met een grotere stijging. De stijging in de provincie Utrecht was het sterkst in IJsselstein en Bunnik (+300 procent). Ook in Houten (+250 procent) was de stijging sterk. In de gemeente Utrechtse Heuvelrug daalde juist de criminaliteit.

Cybercriminaliteit nog steeds torenhoog

De coronacrisis in 2020 zorgde voor een explosieve toename. Nu de pandemie (voorlopig) voorbij lijkt, daalt het aantal aangiftes ook heel licht. Toch is het aantal gevallen nog altijd beduidend hoger dan in 2019, voordat de pandemie begon

