Cynisme bij FC Utrecht-aanhang na afgang tegen Feyenoord: ‘Wij gaan naar Helmond Sport’

Utrecht in 1953 De komst en revolutie van de kenmerken­de lantaarnpa­len van grootmees­ter Koch in Utrecht

Ze horen zó bij het straatbeeld van de binnenstad: de groene armaturen voor lantaarnpalen die kunstenaar Pyke Koch in 1953 had ontworpen in opdracht van de gemeente Utrecht. De vorm van de lampenkap toont gelijkenis met enkele draaimolens op een schilderij die Koch in 1928 had gemaakt: ‘Kermis te Utrecht’.