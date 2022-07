D66 Nieuwegein wil elektrische bakfietsen om grofvuil mee weg te brengen

D66 Nieuwegein wil dat de gemeente in 2023 een pilot uitvoert met elektrische bakfietsen waarmee onder meer grofvuil wordt opgehaald. Het is de bedoeling dat dit goedkoper, milieuvriendelijker en makkelijker voor de inwoners is.

In het grondstoffeninzamelplan van 2021 tot 2032 is besloten dat het ophalen van grofvuil 10 euro per keer kost en uit de jaarrekening van 2021 is gebleken dat het aantal grofvuilafspraken met ongeveer vijftig procent is teruggelopen. De bakfiets moet hierin een uitkomst zijn, denkt D66.

Volgens deze partij is 10 euro voor sommige mensen veel geld om grofvuil op te laten halen. Daarnaast is het milieuvriendelijker om te fietsen. Afval wegbrengen is soms ook lastig. Er is bijvoorbeeld wel een gratis aanhangwagen te leen, maar die kan alleen worden gebruikt met een auto met trekhaak. Dat is volgens D66 voor veel inwoners een beperking.

Pilot

Het idee haalt de Nieuwegeinse partij uit Rotterdam. Daar is al eerder een pilot uitgevoerd om te onderzoeken of een elektrische bakfiets helpt om spullen naar een milieupark te brengen, en of het goed te organiseren is.

Voor Nieuwegein is het plan om de pilot in 2023 uit te voeren, met maximaal drie elektrische bakfietsen verspreid over de stad. Daarmee kunnen grofvuil, bruikbare tweedehandsspullen en groot tuinafval worden ingeleverd bij het recyclingstation of de kringloop.

