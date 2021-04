Daan (52) hielp Nederland rouwen na MH17, daarna keek ze zelf de dood in de ogen: ‘Een gevecht met mezelf’

Bewoner gewond bij woningover­val in Rivieren­wijk, dader voortvluch­tig

16 april In de Utrechtse Rivierenwijk is rond 17.10 uur een overval gepleegd op een woning. De bewoner van het huis aan de Gouwestraat is gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is onbekend.