Daar is-ie weer: Maria’s Kerst-in voor daklozen, maar wel op een andere plek (en een andere dag)

Prostituee blijven of stoppen: in Utrecht komt een huis waar sekswer­kers daar rustig over kunnen nadenken

De komst van een Overweeghuis in Utrecht, een tijdelijke opvangplek voor sekswerkers die uit de prostitutie willen stappen, is een stap dichterbij. De initiatiefnemers hebben het afgelopen jaar ‘overweldigend’ veel donaties ontvangen en hopen in 2023 ergens in de stad een huis te openen.

7:00