Dag cel en taakstraf voor bedrijfsleider die zieke werknemer gebroken kaak slaat

Vijf hospiteer tips: wees jezelf en bereid je voor op gekke vragen

20:52 Help! Je bent uitgenodigd voor je eerste hospiteeravond in Utrecht. Na weken mails uitsturen mag je op kijkavond komen in één van de felbegeerde studentenhuizen in Utrecht. Dat is op zich al een feestje waard, want meer dan honderd reacties op een kamer-advertentie is niet ongebruikelijk. Je bent de eerste selectie dus al doorgekomen. Nu moet je je nog in levende lijve bewijzen. Hoe kom je het beste voor de dag en sleep jij die kamer binnen?