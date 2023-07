Dagenlang geen treinen tussen Amersfoort en Utrecht: 5 vragen en antwoorden op een rij

Roltrap op Amersfoort Centraal is al maanden defect: zolang gaat het nog duren en dit is waarom

Forenzen die dagelijks van en naar Amersfoort treinen is het een doorn in het oog. De roltrap bij spoor 1 op Amersfoort centraal is al maanden buiten gebruik, en het is lang niet de enige. Maar gelukkig: de situatie wordt beter.