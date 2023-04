Dalto slikt bittere pil en verliest Karin van den Brink: ‘Ik wist gelijk dat het klaar was’

Opnieuw protest tegen ganzenle­ver op menu, maar dit restaurant is niet onder de indruk

Met bivakmutsen, zonnebrillen, mondkapjes en megafoons stonden ze vrijdagavond plotseling voor de deur bij restaurant 't Kalkoentje in Rhenen. Na eerdere protesten in Utrecht, eisten vijf dierenactivisten ook hier het schrappen van ganzenlever van het menu. Eigenaar Nico Klaver is niet onder de indruk. ,,Ze kunnen beter op het Malieveld gaan staan.”