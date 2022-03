Danielle (17) zorgt al sinds haar elfde voor ernstig zieke moeder Marion, en dus werd ze verrast

Toen mama thuiskwam had dochtertje (1) opeens twintig blauwe plekken: 'Snap niet wat er gebeurd is’

Een nu 25-jarige Houtenaar wordt vervolgd omdat hij als 22-jarige in 2018 een dreumes zou hebben mishandeld. Het meisje gleed tijdens een dagje oppassen onderuit in de douche, maar had 's avonds op twintig plaatsen blauwe plekken.

11 maart