Danielle (17) zorgt voor haar moeder en Abdulaal (22) helpt statushouders: zij kregen vandaag een lintje

Komst woningen in polder Rijnenburg zeker als D66 of de VVD in Utrechtse coalitie komen na de verkiezin­gen

De bouw van woningen in polder Rijnenburg staat vast als D66 of de VVD in de nieuwe Utrechtse coalitie terechtkomt na de gemeenteraadsverkiezingen. Als nieuwe huizen in deze polder geen deel uitmaken van het nieuwe akkoord, dan regeren deze partijen die op koers liggen om de verkiezingen te winnen niet mee.

11 maart