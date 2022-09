Dankzij de buren en een wereldberoemde tuinarchitect kan Marieke genieten van de Vlinderhof

column Marieke hoopt met heel haar hart dat haar ‘happy place’ in Utrecht behouden blijft

Voor slechts tien euro tikte ik in Corona-tijd een loeizware verrekijker op de kop in de kringloopwinkel in Haarzuilens. Er zat zelfs een muffe met rood velours beklede opbergtas bij. Aanleiding voor de aankoop was de Tijdelijke Natuur bij de tweede Haarrijnseplas. Want daar ruiste van alles in het struikgewas wat ik graag beter met mijn Corona-kijker wilde zien.

