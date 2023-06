Dankzij een paard konden deze veteranen na jaren hun ‘kogelwerende vest’ écht uitdoen: ‘Nooit verwacht’

Ongeval op Donaudreef in Overvecht: scooterrij­der naar het ziekenhuis na aanrijding

Op de Donaudreef in Overvecht heeft vrijdagmiddag een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een scooter. Daardoor was de weg enige tijd afgesloten. De scooterrijder moest naar het ziekenhuis, maar had ‘slechts’ letsel aan het been.