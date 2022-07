Dankzij kunstenaar Krijn de Koning is Utrecht vier kunstwerken rijker: hier in de stad zijn ze te vinden

Wie binnenkort vanaf de Dom naar beneden kijkt, ziet vier bijzondere kunstwerken. Drie van de vier kunstwerken zijn al te bewonderen, zowel vanaf de grond als vanaf grote hoogte. Deze week verrijst het laatste kunstwerk in de reeks in Park Lepelenburg. Vier vragen aan kunstenaar Krijn de Koning.

Hoe kwam het idee voor deze reeks kunstwerken tot stand?



„Ik werd gevraagd door de gemeente Utrecht om in het kader van 900 jaar stadsrechten en de restauratie van de Domtoren een kunstwerk te maken waar mensen zowel vanaf de begane grond als vanaf de Dom van kunnen genieten. Daarbij wilde ik de relatie met de Dom tot de stad graag als uitgangspunt nemen, dus ik ben meteen omhoog gegaan en heb me laten inspireren door wat ik van boven allemaal zag. Kunst gaat immers over kijken en het in je opnemen van wat je ziet.”

En wat zag u allemaal?

„Vanaf de Dom is ontzettend veel te zien, je hebt een heel mooi overzicht van de stad. Ik heb gekeken naar de ruimte zoals die er normaal gesproken bij ligt en dit gebruikt als canvas voor mijn werken. Zo viel het me op dat de betegeling van het Janskerkhof vanaf de Dom een soort zeshoeken vormt. Dat was dan ook meteen inspiratie voor één van de kunstwerken. Ik heb die zeshoeken in het wit omlijnd en de lijnen doorgetrokken in de richting van de Dom. Van boven krijg je hierdoor de illusie dat er een soort pilaren op het plein staan, terwijl je er eigenlijk gewoon overheen kunt lopen.”

Volledig scherm Het kunstwerk dat deze week in Park Lepelenburg verschijnt. © Gemeente Utrecht

De titel van de kunstwerkenreeks is Enigma’s’. Hoe komt u bij deze naam?

„Die is bedacht vanuit het perspectief dat je hebt wanneer je de werken bekijkt vanaf de grond. Je ziet wel dat er iets aan de hand is, maar kunt misschien niet goed zien wat alle lijnen voorstellen. Het zijn een soort raadsels of puzzelstukjes, een mysterie of enigma dus. Pas wanneer je vanaf de Dom kijkt vallen de puzzelstukjes op hun plaats.”

En waar kunnen we de andere drie werken vinden?

„In de Zadelstraat vind je een grote abstracte tekening van de Dom, want ‘als de Dom valt, dan valt hij in de Zadelstraat’. En er is er een te vinden op het dak van de parkeergarage aan de Springweg. Ook dit is een tekening waar je gewoon overheen kunt lopen, maar van boven lijken het net binnenplaatsjes doordat het de illusie van diepte geeft. Het laatste kunstwerk wordt deze week gebouwd en is binnenkort te zien in Park Lepelenburg.”

De werken zijn de komende tijd nog wel even te bewonderen. Het idee is dat de werken tot eind 2024, of tenminste zolang de restauratie van de Domtoren duurt te zien zijn.

