Dansen, speeddaten en bier: 37.000 bezoekers voor Utrechts bevrijdingsfestival

De sfeer was gemoedelijk en het was vroeg op de dag al opvallend druk. Na twee jaar coronacrisis had Utrecht zin om de vrijheid te vieren. Het festival in Park Transwijk trok naar schatting zo‘n 37.000 bezoekers. Toch was het geen zorgeloze viering; op verschillende manieren werd gerefereerd aan de oorlog in Oekraïne.

Hoewel bezoekers enthousiast reageerden, was er geen sprake van een corona-effect. Zo zegt festivalwoordvoerder Malou te Wierik. ,,Er waren niet meer of minder mensen dan in voorgaande jaren. Wat we wel merkten, is dat veel van hen er al heel vroeg waren. Om half 12 gingen de deuren open en er was direct een lange rij. Het was gezellig druk.” Het bezoekersaantal wordt geschat op 37.000 mensen.

Rond het middaguur verscheen rapper Fresku op het hoofdpodium, hij was dit jaar een van de ambassadeurs van de vrijheid en werd met een helikopter naar verschillende festivals gevlogen. Verderop op het terrein was een talentenjacht gaande onder de noemer ‘Songs for Freedom’. In bibliotheek Neude werd de vrijheid gevierd door middel van een middagje speeddaten. Geïnteresseerden werden gekoppeld aan een veteraan. Tijdens een persoonlijk gesprek vertelden de veteranen over hun ervaringen in oorslogsgebieden.

Menselijk leed

De sfeer was overal in de stad gemoedelijk, maar wel met een serieuze ondertoon. Op verschillende manieren werd gememoreerd aan het menselijk leed dat zich voltrekt in Oekraïne.

Te Wierik vertelt: ,,In de voorbereiding van het evenement hadden we daar al goed over nagedacht. Tijdens het vijf voor vijf moment hadden wij een optreden van een Oekraïense artiest, in de avond organiseerden Tivolivredenburg een talkshow waarin de Oekraïense ex-voetballer Evgeniy Levchenko aan het woord kwam en op hekken rondom het festivalterrein waren banners gehangen met: We Stand with Ukraine.”

