Dansend aandacht vragen voor ‘heksen’ die gemarteld en verdronken zijn in Utrecht: Karin (63) doet het

Heksenvervolging in Utrecht?

,,Bij het stadhuis zijn tot in de 16de eeuw vrouwen verdronken, omdat ze ervan werden beschuldigd heks te zijn. Gaven de vrouwen toe een heks te zijn door de martelingen, dan werden ze vastgebonden en bij de brug van het stadhuis in het water gegooid. Bleven ze drijven, dan was dit het bewijs dat ze een heks waren en werden ze op de brandstapel gegooid.’’

Dans en muziek in de strijd tegen geweld?

,,We hebben een dans ingestudeerd om een ‘sneeuwbal’ te creëren. Dit is een dans waarbij je omstanders uitnodigt om mee te dansen. Om zo aandacht te vragen voor het extreme geweld dat was gebruikt tegen vrouwen tijdens de heksenvervolgingen in Utrecht. Gedurende onze dans zullen we ook oranje doekjes gebruiken om de pleinen ‘schoon’ te dansen van geweld. We hebben voor deze kleur gekozen omdat op dezelfde dag ook Orange the World, een internationaal campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes, van start gaat.’’

Quote Onschuldi­ge vrouwen die in Utrecht levend werden verbrand op de brandsta­pel, of werden verdronken. Allemaal verschrik­ke­lij­ke verhalen Karin Elich, dansdocent en oprichter van het Catharina Genootschap

Waarom vragen jullie mensen een bezem mee te nemen?

,,Het is als grap bedoeld. We bedoelen meer het schoonvegen van het onrecht. Ook al mag je best een bezem meenemen om het plein schoon te vegen. We hebben de bezem expliciet genoemd, omdat we de nadruk op de heksenvervolging van vroeger willen leggen. Onschuldige vrouwen die in Utrecht levend werden verbrand op de brandstapel, of werden verdronken. Allemaal verschrikkelijke verhalen.’’

En wat hopen jullie met deze actie te bereiken?

,,We hopen omstanders in beweging te krijgen, om zo de kracht van de Nederlandse vrouw te vieren. Door het extreme geweld van vroeger te benoemen, extra aandacht te creëren voor zowel de kracht van de vrouw als de vrouwelijke kant van de man.’’

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.