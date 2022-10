Danstalent Lima (13) staat in finale Holland’s Got Talent (en maakt kans op 50.000 euro)

Dat gebeurde niet. Want het team, dat een choreografie danste van Sergio Reis, maakte grote indruk bij zowel het publiek thuis als in de zaal. Jurylid Chantal Janzen was vol lof: ,,Alles klopt.” Lima zelf heeft ook met volle teugen genoten: ,,Het was echt supervet.”

Als we winnen dan willen we het investeren in de groep en misschien naar het buitenland. We willen de wereld laten zien wat we kunnen

De 13-jarige danseres wil nog niet te veel kwijt over het optreden van vrijdag. ,,Het is weer iets compleet anders dan wat we al hebben gedaan. Ook zorgt het kostuum en hoe mijn haren zitten ervoor dat ik mezelf amper herken.’’

50.000 euro

De komende dagen staan in het teken van oefenen, oefenen, oefenen. ,,We doen onze uiterste best om de choreografie er zo goed mogelijk uit te laten zien, zodat dit de beste act tot nu toe wordt.” Wat ze met het prijzengeld zouden doen? ,,Als we winnen dan willen we het investeren in de groep en misschien naar het buitenland. We willen de wereld laten zien wat we kunnen.’’