Dashboard uit elkaar gehaald om koningspython uit auto te bevrijden

Kinderver­driet na verlies teddybeer, politie probeer met oproep tranen te drogen

Een dertienjarige is gistermiddag zijn of haar teddybeer vergeten in het Maximapark. De politie Vleuten- De Meern heeft de beer meegenomen naar het bureau en een oproep op Twitter geplaatst, in de hoop dat het kind de beer weer komt ophalen.

16:25