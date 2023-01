Dat filminstituut ’t Hoogt nog wel even on tour blijft, is volgens Jerry zeker

Komt er een einde aan mist rond culturele instelling De Machinerie? Politiek wil weten hoeveel geld er over is

Ruim 3,5 miljoen euro had de gemeente over voor de nieuwe culturele instelling De Machinerie. Nu het project niet doorgaat is de vraag hoeveel geld er nog over is van dit bedrag. Onduidelijk is of wethouder Eva Oosters (Student & Starter) de gemeenteraad donderdag opheldering kan geven.

11 januari