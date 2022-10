Dat wordt omrijden voor Veenendalers: Rondweg-Oost afgesloten vanaf vrijdagavond

Utrecht in 1822 Dit is hoe de Vier Lunetten 200 jaar geleden tot stand zijn gekomen (en dit gaat er nu mee gebeuren)

In opdracht van de gemeente Utrecht is eerder dit jaar begonnen met de restauratie- en herstelwerkzaamheden van de Vier Lunetten. 200 Jaar geleden – in mei 1822 – werden de eerste contracten getekend voor de leveranties van bouwmaterialen voor Lunet II, het eerste fort dat werd gebouwd.

