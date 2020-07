Date verandert in nachtmerrie: Utrechter (22) wordt zwaar mishandeld en overvallen in zijn auto

Boefjes Vader (45) ranselt minderjari­ge dochter minuten­lang af als zij te laat thuiskomt: ‘Ik sloeg haar niet zomaar’

17:14 In november vorig jaar raken de gemoederen verhit in een woning in het Utrechtse Overvecht. Als de minderjarige dochter van een 45-jarige man te laat thuiskomt, moet zij het ontgelden. Haar vader slaat haar minutenlang: ze houdt er stevig letsel aan over.