De afhandeling van gemeentelijke klachten krijgt een 5,9 en dus wil het CDA weer een lokale ombudsman

Dit zijn de 5 dingen waar Utrechters bij de gemeente het vaakst over klagen

Utrechters dienen bij de gemeente het vaakst klachten in over parkeeroverlast. Ook verkeerd aangeboden afval, de coronamaatregelen en hondenoverlast zorgden voor een klachtenregen in 2021. Met in totaal 22.000 klachten in dat jaar is het aantal meldingen van overlast de afgelopen vijf jaar verdrievoudigd.

11 mei