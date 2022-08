De bakker van de bekende chipolatataart vertrekt uit Utrechtse binnenstad

column De twee ‘thuizen’ van Lisanne: ‘Hoe moet ik ‘onze’ kermis uitleggen in de Randstad?’

We poetsen de graven van onze doden. We gaan naar de kapper, kopen nieuwe kleren, wrijven met een doekje over onze schoenen tot ze glimmen. We plaatsen zelfgemaakte erebogen in de straten. We maken onze tuinen aan kant, hangen de vlag buiten. ‘De Zwitserse vlag’, zullen buitenstaanders zeggen, ‘De vlag van onze schutterij’, zullen wij antwoorden, trots op dat stuk rode stof met dat maagdelijk witte kruis erop.

26 augustus