De Bilt gaat 900 huishoudens helpen met isoleren

Een miljoen voor deze maatregelen

Het college trekt een miljoen euro uit voor deze maatregelen. Dat geld is deels afkomstig van het Rijk en deels van de gemeente De Bilt. Het college is in gesprek met woonstichting SSW over de mogelijkheden om het energiegebruik omlaag te brengen. De Bilt heeft zelf al globaal de woningen in kaart gebracht die in aanmerking komen.