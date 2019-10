De Bilt overweegt tractorenverbod bij boerenprotest RIVM

Tractoren zijn woensdag mogelijk niet welkom in Bilthoven tijdens het boerenprotest bij het RIVM in Bilthoven. De gemeente overweegt een tijdelijk tractorenverbod en wil daarmee een verkeerschaos voorkomen in De Bilt en Bilthoven. Een invasie van honderden boze boeren op trekkers is al aangekondigd door de actievoerders.

De wegen rond het RIVM lenen zich niet voor veel zwaar verkeer en voeren deels door en langs woonwijken. De gemeente De Bilt en het RIVM in Bilthoven bereiden zich voor op het ergste, maar ze weten nog niet wat hen te wachten staat. ,,Officieel hebben we nog geen aanmelding binnen van een boerendemonstratie”, zegt gemeentewoordvoerder Dick de Jager.

De Jager: ,,Uiteraard hebben wij ook de aankondiging gehoord van de protesterende boeren dat ze naar Bilthoven komen, maar hoe massaal dat protest is, daar hebben we geen beeld van. Het protest komt niet via een of meerdere organisaties. Daarom is het moeilijk te plannen. We bereiden ons voor op meerdere scenario's. Dus ook op het ergste en dat is een massaal protest van honderden boeren met trekkers.”



Sita van Keimpena, woordvoerder van de actiegroep Farmers Defence Force, kan ook nog niet zeggen hoeveel boeren woensdag naar Bilthoven reizen. ,,Tot nu toe zijn er ruim 300 aanmeldingen voor de vertrekkers in de nacht. Maar het worden er veel meer. Dit is de aankondiging uit twee provincies. We verwachten dat het aantal snel oploopt en er zullen zich ook spontaan veel boeren op trekkers aansluiten bij de actievoerders. Dat gebeurde ook bij de vorige actiedag in Den Haag.”

Optie

Eén van de opties die burgemeester Potters van De Bilt heeft, is het afkondigen van een tijdelijk verbod van tractoren in de gemeente. De burgemeester kan daarmee voorkomen dat de openbare orde in het gedrang komt. De demonstratie verbieden is geen optie, maar de actievoerders zouden hun trekkers dan thuis moeten laten. Op alle invalswegen in De Bilt en Bilthoven zal het verkeer finaal vastlopen als de actievoerders massaal komen. De Jager: ,,Zo’n verbod is een optie, maar nogmaals, alle scenario's worden nu voorbereid. We blijven de ontwikkelingen nauwgezet volgen.”

Boeren uit het zuiden en westen komen vermoedelijk via De Uithof en de Soestdijkseweg-Noord de gemeente binnen, terwijl de actievoerders uit het noorden via de A1 en Baarn naar Bilthoven op zullen stomen. De wegen rondom het RIVM zijn smal en bij lange na niet toegerust op de komst van honderden trekkers. Ook is er geen parkeergelegenheid rondom het RIVM voor de trekkers van de actievoerders.

Volledig scherm Het RIVM-gebouw in De Bilt © Foto Ruud Voest

Niet stoppen

De actievoerders zijn het niet eens met de stikstofberekeningen van het RIVM. Deze berekeningen houden de landbouw verantwoordelijk voor 46 procent van de stikstof in natuurgebieden. Volgens Farmers Defence Force ‘bedondert het instituut de boel’. ,,Het is een corrupte bende. De berekeningen kloppen niet.’’ De actievoerders willen onder meer duidelijk maken dat een aantal meetpunten die het instituut gebruikt, niet deugt.

De protestactie van boeren vorige week op het Malieveld in Den Haag leidde tot een grote verkeerschaos in grote delen van het land. Volgens woordvoerder Coen Berends van het RIVM gaat het instituut graag het gesprek aan met de boeren. ,,Als mensen kritiek hebben, kunnen ze altijd bij ons terecht. We leggen graag uit waarom onze berekeningen wel kloppen.”

Hoeveel boeren met hun trekkers bij het instituut terechtkunnen, kan de woordvoerder niet zeggen. ,,We hebben een grote parkeerplaats voor bezoekers, maar die is ook een keer vol.’’