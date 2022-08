De Bilt wil overstromingen en wateroverlast op ‘zwakke plekken’ aanpakken

Marijke (63) zwemt tegen kanker en is zelf net van de chemo’s af: ‘Ik zie het juist als een mooie periode’

Er duiken komende zondag bij Breukelen 450 mensen in de Vecht om geld op te halen voor onderzoek tegen kanker. Eén van hen is Marijke, die vorig jaar een onverwachts telefoontje kreeg van haar huisarts. ,,Hij zei dat er iets was ontdekt, het was foute boel.’’

